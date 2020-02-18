Госдума может вернуть курилки в больницы и санатории

Еще один шаг назад в борьбе с табакокурением может сделать государство. Не так давно Госдума вернула курилки в аэропорты, а теперь готовится рассмотреть законопроект Самарской областной думы, предусматривающий организацию курилок в медицинских и санаторно-курортных учреждениях.

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Сейчас федеральный закон запрещает создавать места для курения в подобного рода заведениях.

В законопроекте, который Госдума рассмотрит 19 февраля, говорится: "На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, находящиеся в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, вынуждены нарушать установленный запрет на курение табака, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан".

В пояснительной записке приводится весьма спорный аргумент без ссылки на какое-либо конкретное исследование (другими словами, бездоказательный): "По мнению ряда специалистов, полный запрет на курение табака является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся в указанных организациях в связи с причинами, не связанными с данной пагубной привычкой, и вынуждены резко бросить курить".

Законопроект предусматривает создание курилок на открытом воздухе или в проветриваемых помещениях.