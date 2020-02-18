В Зауралье вынесли приговор свердловскому инвестору, который без перебоев отапливал районы Курганской области

В Юргамыше районный суд 18 февраля вынес приговор свердловскому бизнесмену и инвестору Леониду Бычкову - руководителю предприятия "Теплоресурс".

Как сообщили Накануне.RU в Юргамышском районном суде, Бычков признан виновным по п."б" ч.2 ст.171 УК РФ - это "незаконное предпринимательство".

Его приговорили к штрафу в 150 тыс. руб.

В ноябре прошлого года в Юргамыше продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Бычкова, которое ранее было возвращено на доследование. Бычков обслуживает в Зауралье несколько районных котельных. Внезапно его обвинили в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствие посчитало, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января 2019 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как объект 3 класса опасности. Сам Бычков считает, что его объект не является таковым - это в суде косвенно подтвердил и начальник отдела Курганского отдела Уральского Управления Ростехнадзора Алексей Костоусов, который был вызван на допрос как свидетель. Костоусов признался, что возбуждение уголовного дела на теплоснабжающую организацию было воспитательной мерой.