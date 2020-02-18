В Екатеринбурге стартовал процесс над бывшими полицейскими, обвиняемыми в изнасиловании девушки

В уральской столице суд начал разбираться в деле трех полицейских. Младшего лейтенанта полиции Андрея Бессарабова и двоих его подчиненных Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки прямо в служебном автомобиле. Преступление, по версии следствия, произошло в середине августа 2019 года. Как передает журналист Накануне.RU, заседание проходит в закрытом режиме.

В коридоре здания суда присутствует группа поддержки полицейских, включая мать Вадима Мустафина, жену Андрея Бессарабова. От общения с журналистом они отказались.

Известно, что Вячеславу Тропину был заменен адвокат. Вместо государственного адвоката экс-полицейского стал защищать адвокат по найму.

В данный момент рассматривается вводная, резолютивная часть дела.

В отношении уже бывших полицейских заведено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Им грозит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.