Зеленский: Мы уверенно приближаемся к окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы уверенно приближаемся к прекращению войны и миру". Так он сказал по окончании срочного заседания СНБО, созванного им по причине утреннего ожесточенного боя в ЛНР.

Он отметил, что ситуация полностью контролируется, украинская армия "мощно ответила", но "эта провокация не изменит курс".

Напомним, в ЛНР сообщили, что украинская диверсионная группа в составе 10 человек подорвалась на минном поле, и ВСУ с целью эвакуации раненых начали артобстрел, причинив большие разрушения.

Как отмечали украинские политологи, Зеленский полностью продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко; разница лишь в том, что второму было выгоднее говорить о войне, а первому - о мире.