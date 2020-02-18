30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

Зеленский: Мы уверенно приближаемся к окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы уверенно приближаемся к прекращению войны и миру". Так он сказал по окончании срочного заседания СНБО, созванного им по причине утреннего ожесточенного боя в ЛНР.
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Он отметил, что ситуация полностью контролируется, украинская армия "мощно ответила", но "эта провокация не изменит курс".

Напомним, в ЛНР сообщили, что украинская диверсионная группа в составе 10 человек подорвалась на минном поле, и ВСУ с целью эвакуации раненых начали артобстрел, причинив большие разрушения.

Как отмечали украинские политологи, Зеленский полностью продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко; разница лишь в том, что второму было выгоднее говорить о войне, а первому - о мире.

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Зеленский: Мы уверенно приближаемся к окончанию войны

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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