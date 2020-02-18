30 Августа 2020
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Политика Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга занял первое место в медиарейтинге глав столиц УрФО

По итогам анализа и мониторинга средств массовой информации компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг действующих глав столиц УрФО, первое место в котором занял глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, медиарейтинг составлялся на базе более 53 тыс. массовых изданий самого различного формата. Так, по количеству публикаций в СМИ и разношерстности информационных поводов в январе 2020 г. Александр Высокинский получил 14 тыс.680 баллов, заняв лидерскую позицию. Недалеко ушла и глава Челябинска Наталья Котова, получившая 11 тыс.663 балла.

Особое внимание исследователи уделили таким освещенным событиям как: вхождение главы Екатеринбурга в партию "Единая Россия", совещание по поводу свалки на Уралмаше и заявление Александра Высокинского на встрече со студентами Уральского федерального университета о начале строительства второй городской ветки метро к 2022 г.

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Глава Екатеринбурга занял первое место в медиарейтинге глав столиц УрФО

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Теги: Александр Высокинский, рейтинг, глава города



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