30 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд снизил срок экс-главврачу детской поликлиники Магнитогорска, осужденной за хищение премий у подчиненных

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главврачу детской поликлиники №8 Надежде Новиковой, осужденной в 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей за превышение полномочий, растрату и мошенничество.

Подсудимая с 2007 года по 2017 год издавала приказы о выплатах стимулирующего характера подчиненным сотрудникам. Часть выплаченных денег подчиненные возвращали главврачу, которые она в дальнейшем присваивала. В результате она похитила свыше 4,1 млн руб. Кроме того, она требовала от сотрудников передавать ей ежемесячно средства от зарплаты. Ущерб составил 520 тыс. руб.

В октябре прошлого года суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Подсудимая была взята под стражу после оглашения приговора.

Челябинский областной изменил приговор районного суда, сократив срок лишения свободы и освободив женщину из-под стражи в зале суда.

"Суд апелляционной инстанции сократил срок лишения свободы с 4 лет до 2 лет 4 месяцев 28 дней, размер штрафа с 500 до 200 тысяч рублей, сумму взыскания в пользу ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 8 Магнитогорска" с 3,9 до 3,7 миллиона рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Из приговора исключено осуждение по обвинению в мошенничестве, как излишне вмененное. Кроме того, приговор районного суда отменен в части осуждения Новиковой по обвинению в растрате с прекращением уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

"В связи с отбытием основного наказания осужденная освобождена из-под стражи в зале суда", - добавили в пресс-службе.

Добавим, что прокуратура настаивала на отмене приговора районного суда в части оправдания Новиковой по некоторым эпизодам преступлений. Адвокаты и осужденная просили оправдать Новикову по всем инкриминируемым преступлениям.

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Суд снизил срок экс-главврачу детской поликлиники Магнитогорска, осужденной за хищение премий у подчиненных

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Теги: суд, приговор, главврач, детская поликлиника, мошенничество,



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