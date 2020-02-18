Путин встретится с лидерами всех думских фракций по поправкам в Конституцию

Владимир Путин провел встречу с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым. Тот рассказал, как в парламенте идет обсуждение поправок в Конституцию. Над ними депутаты работают параллельно с созданной президентом рабочей группой. Последняя, впрочем, не имеет статуса субъекта законодательной инициативы, поэтому ее предложения вносить будут как раз или депутаты, или сенаторы Совета Федерации.

"Не только у нас во фракции, хочу сказать, это практически во всех фракциях, – многие готовят свои поправки. Мы внимательно наблюдаем, как идёт работа в рабочей группе, [заседания] которой Вы проводите, и за дискуссиями, которые там проходят.

Владимир Владимирович, в этой части с учётом того, что все готовят свои предложения, – и наши коллеги по фракции, и Вы встречаетесь отдельно с руководителями фракций, – у меня есть просьба, такое обращение: собрать нас всех вместе, четырёх руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас.

Мы стараемся работать в рамках нашей рабочей группы. Да, есть представители всех политических фракций в рабочей группе, и они доводят свою позицию, непосредственно обсуждение своих вопросов.

Но я думаю, что было бы правильно попросить Вас собрать нас, четырёх руководителей фракций, для того чтобы эти вопросы ещё дополнительно обсудить", - рассказал Неверов.

Путин ответил согласием на эту просьбу: "Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы".