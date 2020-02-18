Путин встретится с лидерами всех думских фракций по поправкам в Конституцию

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Владимир Путин Сергей Неверов (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин встретится с лидерами всех думских фракций по поправкам в Конституцию

Владимир Путин провел встречу с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым. Тот рассказал, как в парламенте идет обсуждение поправок в Конституцию. Над ними депутаты работают параллельно с созданной президентом рабочей группой. Последняя, впрочем, не имеет статуса субъекта законодательной инициативы, поэтому ее предложения вносить будут как раз или депутаты, или сенаторы Совета Федерации.

"Не только у нас во фракции, хочу сказать, это практически во всех фракциях, – многие готовят свои поправки. Мы внимательно наблюдаем, как идёт работа в рабочей группе, [заседания] которой Вы проводите, и за дискуссиями, которые там проходят.

Владимир Путин|Фото: kremlin.ru

Владимир Владимирович, в этой части с учётом того, что все готовят свои предложения, – и наши коллеги по фракции, и Вы встречаетесь отдельно с руководителями фракций, – у меня есть просьба, такое обращение: собрать нас всех вместе, четырёх руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас.

Мы стараемся работать в рамках нашей рабочей группы. Да, есть представители всех политических фракций в рабочей группе, и они доводят свою позицию, непосредственно обсуждение своих вопросов.

Сергей Неверов|Фото: kremlin.ru

Но я думаю, что было бы правильно попросить Вас собрать нас, четырёх руководителей фракций, для того чтобы эти вопросы ещё дополнительно обсудить", - рассказал Неверов.

Путин ответил согласием на эту просьбу: "Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы".

Владимир Путин Сергей Неверов|Фото: kremlin.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин встретится с лидерами всех думских фракций по поправкам в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, поправки в конституцию, госдума, сергей неверов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети