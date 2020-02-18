Обанкротившийся тагильский "Спутник" выставил на продажу автобусы для хоккеистов

Хоккейный клуб "Спутник" из Нижнего Тагила объявил о проведении торгов на свое имущество. Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как передает корреспондент Накануне.RU, торги были объявлены в конце прошлой недели. На аукцион выставлено три автобуса, принадлежащих клубу: "Ивеко", "Фольксваген" и МАН. За них просят суммы от 10,3 млн руб. до 540 тыс. руб. Самый новый из автобусов 2014 года выпуска, самый старый - 2006 года выпуска.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 марта этого года. Прием заявок от желающих в них поучаствовать уже идет и продлится до 24 марта.

Как сообщало Накануне.RU, автобусы для юных хоккеистов спортивного клуба "Спутник" были арестованы еще в мае 2018 года. Впоследствии сам клуб был признан банкротом.