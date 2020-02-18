После снятия карантина тюменский санаторий "Градостроитель" продолжит работу как обычно

После окончания карантина санаторий "Градостроитель" продолжит свою работу точно также как он работал до введения карантинных мероприятий. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщили руководители областного Роспотребнадзора Галина Шарухо и департамента здравоохранения региона Инна Куликова, передает корреспондент Накануне.RU.

Уточнить, будут ли использовать санаторий для "новой партии" россиян, они не смогли, поскольку "не владеют этой информацией".

"В тех блоках, где находились наши гости, хотя ни у кого из них коронавируса не обнаружено, все равно в них будут проведены дезинфицирующие мероприятия. В последствии санаторий будет работать также, как работал до карантина", - пояснила Инна Куликова.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

33 человека после окончания карантина улетят в Москву, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По девять человек представляют Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – Челябинск, шесть – Владивосток, пятеро – Красноярск, по четыре – Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.