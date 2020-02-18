30 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
Максим Иванов (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы обратился к кредиторам, чтобы спасти екатеринбургский радиозавод "Ростеха"

Депутат Государственной думы РФ Максим Иванов обратился к собранию кредиторов с просьбой спасти "Завод радиоаппаратуры" в Екатеринбурге (ЗРА, входит в "Ростех").

Как написал на своей странице в Facebook сам депутат, еще в 2018 г. к нему обратились за помощью ветераны и гендиректор ЗРА, которые уже не могли смотреть на то, как родному предприятию "выкручивали руки по всем фронтам". Завод имел многомиллионные долги по налогам и зарплате и уже продолжительное время не осуществлял крупные заказы.

Однако, после того как депутат Госдумы попросил вмешаться в дело основного акционера ЗРА и, по совместительству, руководство ГК "Ростех", чтобы не допустить закрытия предприятия, в 2019 г. у "Завода радиоаппаратуры" вновь появились заказы, что увеличило его прибыль в 6 раз и помогло расплатиться с долгами по зарплате и большей частью долгов по налогам. Как сообщил Максим Иванов, на сегодняшний день предприятие обеспечено гособоронзаказом на 230 млн. руб.

В связи с такими результатами, он направил обращение к кредиторам ЗРА, направленное на процедуру финансового выздоровления или внешнего управления предприятия, что подразумевает под собой восстановление платежеспособности завода. Благодаря вновь приобретенному статусу, ЗРА не только будет способен оплатить задолженность, но и окончательно выйти из кризиса.

обращение к кредиторам ОАО "Завод радиоаппаратуры"(2020)|Фото: facebook.com/deputat.maksim.ivanov

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Депутат Госдумы обратился к кредиторам, чтобы спасти екатеринбургский радиозавод "Ростеха"

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Теги: ЗРА, завод, Максим Иванов



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