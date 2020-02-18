30 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

Ветерану Ямала полгода не платили пенсию из-за неразберихи

В Салехарде работнику, 40 лет трудившемуся на Ямале, полгода не начисляли пенсию. Депутат окружного заксобрания Иван Вершинин взялся добиться перерасчёта, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Обратился житель окружного центра, ветеран Ямала с вопросом по начислению пенсий. После выхода на заслуженный отдых, он несколько месяцев не получал законную пенсию. По его словам, из-за несогласованности в действиях работников Пенсионного фонда и кадровой службы его бывшего места работы. На мой взгляд, его права нарушены, будем разбираться", - написал Вершинин в своём блоге "Работа на Севере".

В разговоре с Накануне.RU Вершинин сообщил, что "пенсию назначили, но позднее".

"У него более 40 лет трудового стажа. На Ямале – всю жизнь. Последнее место работы – ПАО "Ростелеком". Пенсию не начисляли практически полгода. Буду требовать перерасчёт", – сказал Вершинин.

Пока неизвестно, с чем была связана неразбериха, в том числе неясно, могла ли на это повлиять начавшаяся реформа по увеличению пенсионного возраста в РФ.

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Ветерану Ямала полгода не платили пенсию из-за неразберихи

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Теги: ветеран, работа на Севере, пенсия, Рослелеком, пенсионный фонд России



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