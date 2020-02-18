Для шести эвакуированных туристов из Уханя в Тюмень могут провести экскурсию

Завтра завершается карантин в тюменском санатории "Градостроитель", куда были помещены все эвакуированные из Уханя туристы. Шесть гостей изъявили желание остаться в Тюмени и осмотреть город, об этом сообщила глава департамента здравоохранения Инна Куликова во время сегодняшнего брифинга, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что карантин заканчивается завтра - удерживать людей дольше утвержденного срока не будет.

"Мы надеемся, что завтра получим все подтверждения, что никакого коронавируса нет и все карантинные мероприятия будут завершены", - прокомментировала Инна Куликова, добавив, что, возможно, для тех шести человек, что пожелал осмотреть областную столицу, будут организованы экскурсии.

Также она опровергла информацию о том, что всех эвакуированных заставили выбирать поезд в качестве транспорта, которым они отправятся по домам. Однако назвать конкретную цифру ни Инна Куликова, ни глава Роспотребнадзора Галина Шарухо не смогли. Они пояснили, что люди еще определяются. Цифры меняются.

Всех эвакуированных доставят до вокзала или до аэропорта. Ответить на вопрос о стоимости, руководители ведомств не смогли.

"За ворота никого не выставляем. Всех обязательно развезем туда, куда они пожелали. Не всегда по месту своего жительства. Что касается оплаты, эти вопросы не в нашей компетенции, наша задача организовать, собрать заявки, кто куда едет, паспортные данные и отдать людям, которые будут заниматься билетами, в том числе и на различные виды транспорта. Работа сейчас активно ведется, мы будем знать все сроки выезда и отправления наших гостей. Всех организованно будем довозить либо в аэропорт, либо на вокзал, в зависимости от времени отбытия".