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Происшествия Челябинская область
Владислав Кантемиров (2016) | Фото: Накануне.RU

Суд не удовлетворил жалобу ЧЭМК на решение суда о списании долга с виновника ДТП с Rolls-Royce бизнесмена Аристова

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Челябинского арбитражного суда, освободившего виновника ДТП с автомобилем Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова Владислава Кантемирова от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Апелляционная жалоба Челябинского электрометаллургического комбината оставлена без удовлетворения.

Напомним, авария произошла в феврале 2016 года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер. Заявление в суд о возмещении ущерба было подано юридической службы ОАО "ЧЭМК", на балансе которого находится автомобиль. В декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал Кантемирова возместить ущерб ЧЭМК в размере 3 млн 22 тыс. руб.

Однако выплатить весь долг Кантемиров не смог и в июле 2019 года обратился в суд с заявлением, в котором попросил признать его банкротом. В сентябре он был признан банкротом. Сумма исковых требований составляла 2,7 млн рублей. Суд ввел процедуру реализации его имущества.

16 декабря Арбитражный суд Челябинской области завершил процедуру реализации имущества должника и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

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Суд не удовлетворил жалобу ЧЭМК на решение суда о списании долга с виновника ДТП с Rolls-Royce бизнесмена Аристова

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Теги: александр аристов, дтп, суд, Владислав Кантемиров, банкротство, ЧЭМК,



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