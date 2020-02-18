30 Августа 2020
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Экономика В России Москва
карта Мир, платежная система (2015) | Фото: www.3dnews.ru

Интернет-торговцев обяжут предоставлять возможность расплачиваться картой "Мир"

Госдума в первом чтении согласилась расширить список продавцов, которые обязаны предоставлять покупателям выбор формы оплаты товаров (работ/услуг): или наличкой, или с помощью национальной платежной системы "Мир".

Сейчас круг предпринимателей, обязанных предоставлять выбор, ограничивается теми, чья выручка за предыдущий календарный год превышает 40 млн руб. Теперь предлагается распространить требования на владельцев агрегаторов и на продавцов, торгующих (оказывающих услуги) дистанционно. Также предполагается поэтапное снижение порога выручки, при которой продавец обязан вводить возможность оплаты безналом (с 1 сентября 2020 г. - 30 млн. руб., с 1 января 2021 г. - 20 млн. руб.), передает корреспондент Накануне.RU

"Карта должна получить большее распространение и должна приниматься в большем круге магазинов и других заведений", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что снижение порога – инициатива предпринимателей.

Автором законопроекта выступило правительство РФ. Там считают, что масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафакта, "существует в значительной доле именно за счет организаций с небольшим оборотом (часто предприятий - однодневок), использующих исключительно наличную форму расчетов с покупателями". Авторы также пишут в пояснительной записке, что чаще всего такая торговля осуществляется в сети.

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"Безналичные платежи сейчас составляют более 60% всех платежей. У тех торгово-сервисных предприятий, которые до этого не принимали платежные карты, возникнут новые расходы (оценочно, в зависимости от отрасли, размер может варьироваться от 0,5 до 1,8% от карточного оборота), при этом вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию. Оборудование банки, как правило, предоставляют бесплатно", - говорится в пояснительной записке.

"Граждане охотнее оплачивают товары безналичкой и чаще выбирают те организации, которые могут такую форму расчета обеспечить", - рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Депутат Андрей Альшевских ("Единая Россия") отметил, что иногда для тех, кто платит наличкой и безналом, устанавливаются разные цены. Анна Попова заметила, что это может быть нарушением закона, которое карается административной ответственностью.

По словам Поповой, карты "Мир" "имеют большое хождение", а также к системе подключились уже несколько государств.

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Интернет-торговцев обяжут предоставлять возможность расплачиваться картой "Мир"

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Теги: интернет-торговля, карта мир, национальная платежная система



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