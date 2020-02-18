Росреестр нашел массу нарушений на полигонах ТБО в Свердловской области

Управление Росреестра по Свердловской области проверило земельные участки, на которых расположены полигоны твердых бытовых отходов. Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, с октября 2019 по февраль 2020 года на территории Среднего Урала было обследовано 218 полигонов ТБО. По итогам административных обследований на 23-х полигонах выявлены признаки нарушений земельного законодательства.

Как пояснил начальник отдела государственного земельного надзора Яков Лобов, больше всего нарушений выявлено в части использования участков для размещения полигонов ТБО без оформления разрешительных документов (проще говоря, несанкционированных), либо незаконное увеличение площади полигонов за счет смежных участков.

"Часто такие нарушения выявляются при размещении площадок для временного хранения отходов потребления и производства, когда свалка не огораживается и постепенно увеличивается в размерах", - отметил специалист.

Как добавили в свердловском Росреестре, на особом контроле находились земельные участки в 15-километровой зоне аэропортов. Было проверено три таких полигона ТБО, нарушений не обнаружено.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд обязал чиновников убрать несанкционированную тлеющую свалку на Уралмаше, которая в прямом смысле отравляла жизнь местным жителям.