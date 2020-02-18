30 Августа 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России растет число наркоманов "выходного дня"

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества нерегулярно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Института социологии РАН. При этом доля людей с диагнозом "наркомания" в РФ снижается.

Наркоманы "выходного дня" не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здоровых граждан. Они способны некоторое время контролировать свое пристрастие и не попадаться на употреблении наркотиков.

Однако ученые отмечают, что "эпизодическая" наркомания перерастет в серьезную зависимость через 10-15 лет.

Ранее депутаты Госдумы объяснили, какое наказание может грозить тем, кто решит склонить кого-либо, в том числе через интернет, к потреблению наркотиков. Напомним, глава государства поручил правительству продумать систему наказаний за такие поступки.

В ГД отметили, что такая инициатива назрела, так как поставщики наркотиков успешно пользуются техническими новинками, через интернет распространяется большая часть зелья, то есть наркодилер и потребитель практически контактируют. Их очень тяжело привлечь к ответственности.

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В России растет число наркоманов "выходного дня"

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Теги: наркоманы, наркотики, наркоман выходного дня



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