В России растет число наркоманов "выходного дня"

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества нерегулярно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Института социологии РАН. При этом доля людей с диагнозом "наркомания" в РФ снижается.

Наркоманы "выходного дня" не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здоровых граждан. Они способны некоторое время контролировать свое пристрастие и не попадаться на употреблении наркотиков.

Однако ученые отмечают, что "эпизодическая" наркомания перерастет в серьезную зависимость через 10-15 лет.

Ранее депутаты Госдумы объяснили, какое наказание может грозить тем, кто решит склонить кого-либо, в том числе через интернет, к потреблению наркотиков. Напомним, глава государства поручил правительству продумать систему наказаний за такие поступки.

В ГД отметили, что такая инициатива назрела, так как поставщики наркотиков успешно пользуются техническими новинками, через интернет распространяется большая часть зелья, то есть наркодилер и потребитель практически контактируют. Их очень тяжело привлечь к ответственности.