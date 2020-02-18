Суд в Челябинске отказал экс-директору "Гринфлайта" Мануйлову в УДО

Калининский районный суд Челябинска отказал экс-директору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову в условно-досрочном освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб., а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта".

В сентябре этого же года Свердловский областной суд оставил без изменений приговор экс-директору "Гринфлайта". В июле 2019 года Челябинский облсуд не удовлетворил жалобу Мануйлова, в которой он просил о зачете в срок отбывания наказания времени нахождения в СИЗО из расчета один день нахождения в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима.