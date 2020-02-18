Госдума сняла со СМИ административную ответственность за публикацию нацистской символики

Госдума еще в ноябре 2019 года уточнила, что в произведениях искусства, литературы и науки, а также в СМИ может появляться и демонстрироваться нацистская символика, но только при определенных условиях (не должна нести пропагандистских целей, не должна содержать оправдания преступлений фашистской Германии).

При этом до сих пор сохранялась правовая коллизия – КоАП предусматривает административную ответственность за такие публикации, передает корреспондент Накануне.RU. В третьем чтении принят законопроект, отменяющий эту ответственность.

Авторы законопроекта, среди которых есть представители всех фракций, отмечают, что сейчас "любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении". "По формальным признакам под нарушение КоАП может попасть показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, иллюстрации книг, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т.п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты приводят несколько случаев из судебной практики последнего времени, когда преследованию подвергались люди, например, за публикацию военных фотографий, в частности – снимков с Парада Победы 1945 года. "Всего по данным Генпрокуратуры в 2017 г. к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ было привлечено 1665 лиц (прирост на 35 % по сравнению с 2015 г.), из которых 92 % были оштрафованы и еще 8 % получили наказание в виде административного ареста", - отмечают парламентарии.

"Исключается критерий, по которому при использовании нацистской символики надо было формировать негативное отношение к экстремизму и терроризму ввиду субъективного определения понятий. На этом критерии настаивало правительство", - рассказал член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко.