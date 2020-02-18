"Мы заинтересованы в сотрудничестве на десятки лет". Глава Прикамья обсудил с гендиректором "Уралкалия" заключённые инвестконтракты

И.о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с гендиректором "Уралкалия" Дмитрием Орловым. Разговор шёл о перспективах сотрудничества, в частности, в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщили Накануне.RU в правительстве края.

По словам Махонина, "Уралкалий" – один из крупнейших налогоплательщиков региона, и край "заинтересован в сотрудничестве на десятки лет вперед". Реализуемые проекты позволяют создавать новые рабочие места: только в рамках специальных инвестиционных контрактов их появится более 2,5 тыс.

С компанией у властей заключены один региональный и три федеральных специальных инвестиционный контракта. При этом у "Уралкалия"появились вопросы, решение которых позволило бы продолжить развитие на территории региона. В частности, они касаются доработки и увеличения выработки некоторых месторождений. Махонин приедет на площадку предприятия в Березники или Соликамск, где вопросы будут обсуждаться "более детально".

Региональный контракт по инвестиционному проекту "Новая производственная линия выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4" заключен в 2016 г. Компании предстоит до 2022 г. (таков срок контракта) создать 268 новых рабочих мест.

Контакт по проекту "Создание комплекса по добыче руды Усть-Яйвинского рудника и освоению промышленного производства хлористого калия в южной части городского округа г. Березники и левобережной части Усольского района Пермского края" заключен в 2018 г. Проект предполагает строительство нового рудника с двумя шахтными стволами и мощностью добычи 11 млн т калийной руды в год. Сумма инвестиций – 35 млрд руб.

СПИК по проекту "Создание комплекса Половодовского калийного комбината по добыче руды на северной части Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Соликамского городского округа Пермского края" подписан в 2019 г. Начало производства запланировано на 2027 г. Предполагается строительство нового горнодобывающего комплекса мощностью 2,8 млн т по производству калийных удобрений. В него войдут новый рудник с двумя шахтными стволами диаметром 8 м и мощностью добычи 12,5 млн т калийной руды в год, а также обогатительная фабрика по переработке руды.

Также в ушедшем году заключён контракт по инвестиционному проекту "Создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района Пермского края" . Калийная руда будет перерабатываться на фабрике Соликамского рудоуправления СКРУ-2. Проект предусматривает мощность производства удобрений в объёме 2,3 млн т/год. Общий объем инвестиций в эти два проекта составит около 155 млрд руб.