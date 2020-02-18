Звание "города трудовой доблести" в России будет присваиваться в канун 1 мая

Госдума во втором чтении одобрила появление в России городов трудовой доблести. В первом чтении документ рассмотрели в середине января, а вообще российские города уже давно начали готовиться к подаче заявок на присвоение такого звания. Так, в Екатеринбурге для подготовки заявки изучили 4 тысячи архивных документов.

Предоставление документов потребует процедура присвоения звания: право на почетный статус города могут получить, если в них есть предприятия, награжденные госнаградами или переходящим Красным знаменем; если на предприятиях работали люди, получившие госнаграды за трудовые заслуги; если есть документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

Ходатайство каждого города должна будет одобрить экспертная комиссия Российской академии наук.

Присваивать почетное звание своим указом будет президент России в канун 1 мая – праздника Весны и Труда.

В городах трудовой доблести будут установлены стелы с памятными знаками и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводиться праздничные салюты (если они уже не проводятся).

После первого чтения было уточнено, что внести предложения о присвоении звания могут граждане РФ, общественные организации, муниципальные, региональные и федеральные власти. А вот вопрос финансирования всех работ и мероприятий, связанных с присвоением почетного звания, уточнен не был – его оставили на откуп муниципальных и региональных бюджетов, хотя в первом чтении звучали предложения о финансировании из федерального бюджета, который от таких трат, как говорится, не обеднеет. Впрочем, в администрации президента и вовсе предполагают, что финансирование проекта будет внебюджетным. "Везде должны найтись люди богатые, которые готовы поддержать такую инициативу. Пока логика такая, если она будет хромать – будем думать", - заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.