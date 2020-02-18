30 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Самойлов, инспекция, уборка улиц (2020) | Фото: instagram.com/samoilovperm

Мэр Перми отреагировал на критику врио губернатора Прикамья к качеству уборки снега

Мэр Перми Дмитрий Самойлов отреагировал на критику врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина к качеству уборки снега в краевой столице, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Instagram Дмитрий Махонин дважды обращал внимание на эту проблему. Первый пост, который он разместил уже в статусе главы региона, содержал фотографию заснеженной улицы и подпись, что дорожной техники в городе недостаточно. Второй пост был опубликован в воскресенье: "На Тихом Компросе, похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город".

Дмитрий Самойлов отреагировал на замечания. 17 февраля мэр Перми в Instagram написал о районе-аутсайдере по уборке снега.

"Висим, Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района. Руководству района необходимо предпринимать жёсткие меры – активнее штрафовать подрядчика "ДСТ-Строй", ведь контракты предусматривают санкции в случае плохой работы, и если такие действия не приведут его в чувство, расторгать контракт и нанимать другого", - говорится в сообщении.

Дмитрий Самойлов, инспекция, уборка улиц(2020)|Фото: instagram.com/samoilovperm

Сегодня мэр города в 6.30 вместе с главами районов и замом Анатолием Дашкевичем лично проконтролировал уборку улиц: он объехал город и высказал замечания для глав районов. Так, Ленинскому району нужно поднажать по уборке тротуаров и остановок. В частности, замечания касаются ул. Луначарского, Ленина, Пушкина и Компроса. В Мотовилихе: на Северной дамбе уже нужно более активно вывозить снег с обочин, на Уральской с тротуарами явно нужно дорабатывать, как и с парковками

"Сейчас первоочередная задача моего зама Игоря Субботина и департамента ЖКХ – обеспечить очистку кровель от снега и льда, это жизненно важно. Но эту работу нужно скоординировать с районами, чтобы не получалось так, что снег сбрасывается на расчищенный тротуар, как например возле дома по Уральской, 111 и у соседних домов. Начальник административно-технической инспекции отчитался, что вчера в адрес управляющей организации этого дома уже было выписано уведомление, в ближайшее время снег с тротуара будет убран. Поручил усилить работу с управляющими организациями. Грачева, Ким, Анри Барбюса – проезжая часть почищена плохо, как и тротуары. Если подрядчик хочет дальше работать, пусть закупает малогабаритную технику, которая сможет заходить в узкие места и производить уборку", - сообщил глава города.

Также он добавил, что подрядчика, который работает в Мотовилихе, оштрафовали на 3,5 млн руб., с подрядчиком, который содержал лестницы в микрорайонах Вышка-1, Вышка-2, Запруд и Гарцы, уже расторгли контракты, сейчас их обслуживает другая организация.

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Мэр Перми отреагировал на критику врио губернатора Прикамья к качеству уборки снега

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Теги: Дмитрий Самойлов, инспекция, уборка улиц, Дмитрий Махонин



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