Протоирей Дмитрий Смирнов пригласил на встречу женщин, обидевшихся на "бесплатных проституток": "Я их переформатирую"

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов пришел на пресс-конференцию в НСН, чтобы пояснить свои слова про женщин, живущих в гражданском браке.

По словам священника, за минувшие сутки он дал 19 интервью, получал угрозы и отвечал на многочисленные упреки.

Судя по всему, Смирнов свою позицию не поменял. Женщине, состоящей в гражданском браке, священнослужитель сказал: "Такое состояние ваше, которое не зарегистрировано как брак, это есть разрушение российской семьи. Если это ваша инициатива – у вас неправильная жизненная установка. Если это инициатива вашего возлюбленного – он вас не любит. Если мужчина женщину любит, он сразу ей делает предложение".

Он считает, что обидевшиеся женщины просто неправильно его поняли. "Почему обиделись женщины? Потому что у нас есть поговорка: слышу звон, да не знаю, где он. Сейчас вот пусть женщины меня услышат и все поймут. Пусть спросят у моей жены, с которой мы живем 50 лет, как я к женщинам отношусь", - предложил Смирнов. В этой связи Дмитрий Смирнов позволил себе немного гордыни: он похвастался личным знакомством с бывшим генпрокурором Чайкой, ходившим в его храм, а также огромной паствой в "несколько миллионов человек – от США до Новой Зеландии". "Где бы я не появился – всегда со мной делают 20-30 селфи", - рассказал священник. По словам Смирнова, его проповеди цитируют не только православные священники, но и даже имамы. "Я тружусь. Вчера я дал 19 интервью. Я пахал, чтобы рассказать всем вам об этом".

Он посетовал на "невежественность" народа в плане знаний о религии, пожурил либеральные СМИ, досталось всем, кто пишет о богатствах патриарха Кирилла: "Патриарх не имеет ничего – он монах. Когда он отойдет к господу – это все перейдет к следующему патриарху. Все патриархи – монахи, они не являются владельцами этого, хотя они пользуются благами, которые накопили предыдущие епископы".

Досталось от Смирнова и тем, кто критиковал его высказывания. Например, Оксане Пушкиной: "Оксаночка в узком кругу ругается матом, мне разведка донесла. Хотя что я – это же у нас язык русской интеллигенции".

Священник считает, что летать в космос – не женское дело, как и поднимать штангу. "Да и Петербург не женщины построили", - говорит представитель РПЦ.

Мужчин, живущих в гражданском браке, Смирнов назвал "подлецами".

"Я очень рад резонансу. Если хотя бы 15% девятиклассниц меня услышит, у некоторых появится возможность стать счастливыми. А женщина, которая переходит из рук в руки, не может быть счастливой. Счастье - в покое. А покой и счастье – только в семье", - говорит протоиерей. "Если мужчина живет в гражданском браке – он подлый и ничтожный, и он не патриот. Я ему не верю. Если человек женатый – он знает, за что он сражается", - добавил священник.

Он при этом считает, что "женщина в целом более целомудренна, чем мужчина".

Дамам, которые до сих пор не довольны словами Смирнова, он предложил встретиться: "Пусть такая ко мне придет – я ее тут же переформатирую. Ко мне приходили женщины брать интервью. Все ушли со словами: "Отец Дмитрий, вы правы, мы вас поддерживаем. Ушли довольные".

В конце пресс-конференции священник поделился, что его супруга два месяца думала над его предложением руки и сердца, а об извинениях митрополита Илариона, принесенных за слова Смирнова от имени РПЦ, сказал: "По табелю о рангах он (Иларион) генерал в церкви, а я – всего лишь полковник. Так что для меня это честь. Хотя он и младше меня. Для меня это приятно". "Я, если хотите, член "правительства" русской православной церкви. Мне церковь доверяет, я еще не очень старый, я на эту тему тружусь, самозабвенно", - заключил священник.