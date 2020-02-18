30 Августа 2020
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Общество Курганская область
забор (2020) | Фото: vk.com КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ

"От кого отгораживаемся?" Курганцы возмущены появлением забора возле Пригородного вокзала

В Кургане начали устанавливать забор вокруг Пригородного вокзала. Фотографии появились в социальных сетях. Местные жители тут же высказали по этому поводу шквал возмущения - некоторые даже сравнили отгороженную территорию с "зоной", где можно будет "выгуливать осужденных".

"От кого забор - от людей? Мы что, уже живем в фашистской Германии, где строили заборы от людей?", - пишут в соцсетях.

Пользователь Александр Бабиков отметил, что сейчас нужно все вокзалы и аэропорты перекрыть такими заборами.

"Чтоб граждане, выживающие в этом городе, не могли отсюда свалить", - написал мужчина.

Светлана Воскобой считает, что это просто некрасиво выглядит.

"От кого одгораживаемся и где будет вход с остановки? Мы должны обойти вокруг, как на это реагирует архитектор города, было такое красивое местечко".

На самом деле все оказалось куда проще - забор сделают и никто его сносить не будет, это необходимо по правилам антитеррористической защищенности. Исходя из норм Федерального закона №16, такой забор необходим по вновь утвержденным правилам. Также сотрудники Пригородного вокзала обязаны будут установить металлодетекторы.

Ожидается, что такой же забор появится и на Центральном железнодорожном вокзале Кургана.

забор(2020)|Фото: vk.com КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ

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"От кого отгораживаемся?" Курганцы возмущены появлением забора возле Пригородного вокзала

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Теги: Курган, Пригородный вокзал, забор, граждане



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