"От кого отгораживаемся?" Курганцы возмущены появлением забора возле Пригородного вокзала
В Кургане начали устанавливать забор вокруг Пригородного вокзала. Фотографии появились в социальных сетях. Местные жители тут же высказали по этому поводу шквал возмущения - некоторые даже сравнили отгороженную территорию с "зоной", где можно будет "выгуливать осужденных".
"От кого забор - от людей? Мы что, уже живем в фашистской Германии, где строили заборы от людей?", - пишут в соцсетях.
Пользователь Александр Бабиков отметил, что сейчас нужно все вокзалы и аэропорты перекрыть такими заборами.
"Чтоб граждане, выживающие в этом городе, не могли отсюда свалить", - написал мужчина.
Светлана Воскобой считает, что это просто некрасиво выглядит.
"От кого одгораживаемся и где будет вход с остановки? Мы должны обойти вокруг, как на это реагирует архитектор города, было такое красивое местечко".
На самом деле все оказалось куда проще - забор сделают и никто его сносить не будет, это необходимо по правилам антитеррористической защищенности. Исходя из норм Федерального закона №16, такой забор необходим по вновь утвержденным правилам. Также сотрудники Пригородного вокзала обязаны будут установить металлодетекторы.
Ожидается, что такой же забор появится и на Центральном железнодорожном вокзале Кургана.