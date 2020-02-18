30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Янукович (2019) | Фото: скриншот из видео

Янукович заявил, что Зеленский его обнадеживает

Эск-президент Украины Виктор Янукович обратился к жителям в шестую годовщину переворота в стране. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

По мнению Януковича, первые шаги президента Владимира Зеленского "дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране". Но на этом пути ему нужны союзники и компетентные исполнители. И он будет делать все, чтобы эти надежды реализовались, хотя редко появляется даже в СМИ.

Янукович также дал оценку перевороту. "Радикалы присвоили себе монополию на правду... Восхваление убийц и преступников стали нормой жизни. Власть Порошенко, разжигая конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства. Экономика Украины была разрушена, а народ ввергнут в нищету", - написал он.

Пока Украина и Запад не признают правду о событиях 2014 года, ситуация не улучшится, уверен экс-президент.

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Янукович заявил, что Зеленский его обнадеживает

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович



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