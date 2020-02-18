В Сургуте найден инвестор, готовый достроить дом для 500 обманутых дольщиков

В администрации Сургута на заседании инвестиционного совета объявлено о решении проблем дольщиков экономической столицы Югры. До конца года 500 пострадавших получат свои квартиры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Речь идёт о доме номер 3 в 31 "Б" микрорайоне. Найден инвестор, готовый достроить проблемный дом и вложить 7 млрд руб. в развитие 35 "А" микрорайона. Инвестиционный совет при главе Сургута Вадиме Шувалове большинством голосов принял решение в интересах дольщиков и города. В заседании под его председательством приняли участие представители администрации и думы Сургута, банкиры, бизнесмены и сами дольщики. На повестке дня был только один вопрос – предоставление в аренду инвестору без проведения торгов 13 муниципальных земельных участков в микрорайоне 35 А. Благодаря этому получится не только завершить строительство одного из проблемных домов, но и реализовать масштабный инвестиционный проект на территории.

Инвестор, ООО "ТЭК Инвест Добыча", обязуется закончить все работы по возведению долгостроя до конца ноября этого, а на предоставленных земельных участках построить жильё и всю необходимую инфраструктуру, вложив за 10 лет 7 млрд руб. инвестиций. В окружной бюджет в виде налогов поступит 1 млрд руб.

"Самое главное в этом вопросе – судьба 500 сургутян, которые к концу года смогут получить свои квартиры благодаря реализации данного механизма. Инвестор обратился в департамент экономического развития Югры. И сегодня инвестиционный совет города поддержал обращение окружного департамента о предоставлении в округ муниципальных земельных участков, чтобы власти округа могли простимулировать на основании закона деятельность инвесторов по достройке проблемных домов. Требования закона полностью соблюдены. Подавляющее большинство высказало мнение, что необходимо начинать движение. Дальше уже окружная комиссия будет решать в каком количестве, какому инвестору и на основании каких сметных затрат участки будут предоставлены", – сказал замглавы города Алексей Жердев.

Дольщики поддержали решение инвестиционного совета Сургута. В администрации города подчеркивают, что в случае появления других потенциальных инвесторов готовы провести конкурс.

Напомним, всего в городе 14 проблемных объектов, по шести домам решение найдено. Работы идут в доме № 4 ЖК "Любимый", домах №№ 5 и 6 ЖК "Кедровый", в 41 микрорайоне. В ЖК "Восход" и 20 А микрорайоне завершается приемка, после ввода в эксплуатацию дольщики получат долгожданные ключи. Наиболее проблемными остаются дома № 1, 2 и 3 в ЖК "Любимый" и дома № 2 и 6 ЖК "Уютный".