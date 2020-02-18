Госдума одобрила выделение средств на горячее питание для всех школьников младших классов

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки к закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документ обновляет и вносит поправки в ряд понятий, а некоторые появляются впервые, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, уточняются понятия качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и другие). Вводится понятие "здоровое питание", "закрепляются его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения".

Авторы законопроекта, среди которых депутаты от всех фракций, отмечают, что сейчас среди детских заболеваний первое место занимают болезни органов пищеварения (19,8%). Поэтому поправками вносится специальная глава об особенностях питания детей.

Отдельно оговариваются условия предоставления бесплатного горячего питания для детей 1-4 классов. "В силу разнообразия рациона обучающихся и наличия специфических потребностей и ограничений у отдельных из них (например, аллергии на отдельные виды пищевой продукции) на уровне федерального закона предлагается отразить лишь общие требования в категории "одноразовое горячее питание", - говорится в пояснительной записке к документу. Горячее питание должно будет состоять из горячего блюда, не считая горячего напитка. Законопроект предусматривает выделение субсидий региональным бюджетам из федерального на обеспечение горячего питания.

Депутаты составили и примерную смету стоимости питания. По данным мониторинга Минпросвещения, в 2018/19 учебном году средняя стоимость завтрака школьника составлял 46,46 руб., обеда – 66,63 руб. Средняя стоимость горячего питания составит 75,79 руб. Итоговые субсидии могут составить порядка 20 млрд руб.

После первого чтения в законопроект были внесены две президентские поправки, рассказал первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко ("Единая Россия"). Они определяют, что сроком введения бесплатного горячего питания для школьников должно быть 1 сентября 2020 года. На финансирование горячего питания только в 2020 году (это четыре месяца учебного года) будет выделен 21 млрд руб.

При этом уже 70 регионов подали в Минпросвещения заявки на получение субсидий на предоставление горячего бесплатного питания для школьников 1-4 классов, рассказал замминистра просвещения России Павел Зенькович. По его словам, к 1 сентября все регионы должны подготовиться и оформить необходимые документы, чтобы своевременно получить деньги.

"К 1 июля мы просим правительство отчитаться о принятых нормативно-правовых актах, обеспечивающих реализацию проекта по горячему питанию", - заявил Онищенко.

"Нам надо ставить задачу на перспективу: хотя бы по одному классу в год прибавлять к программе. И лет через 7-8 сделаем былью идею о бесплатном питании для всех школьников, - заметил депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия"). – И есть богатые регионы и муниципалитеты, они могут уже сейчас пойти по этому пути".

"Состояние наших детей, школьников, вызывает у нас у всех тревогу. И горячее питание может в корне исправить ситуацию. Но меня тревожит "ядовитая ампула", вшитая в этот законопроект – маркировка", - отметил Владимир Кашин (КПРФ).

"В трех федеральных округах – Центральном, Южном и Приволжском - всего 54% детей с 1 по 4 класс сейчас получают сейчас горячее питание", - рассказала Ольга Окунева ("Единая Россия"). Она уточнила, что все уровни власти должны приложить усилия к тому, чтобы не остались обделенными дети, которым нужно специальное питание, например, диабетики.

"Школьное питание – это уникальный шанс для нашего малого и среднего бизнеса. Потому что работать на этом рынке будут местные, региональные производители, не будут допущены большие или, не дай бог, иностранные компании", - отметил Кирилл Черкасов (ЛДПР).