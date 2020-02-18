В Челябинске к году ограничения свободы приговорили автоледи, которая сбила ребенка на "пешеходнике"

В Челябинске осудили женщину, которая в мае прошлого года на пешеходном переходе сбила ребенка.

На своей третьей "Мазде" она ехала по улице Дарвина и у дома №25, видя, что рядом идущая машина остановилась перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, не снизила скорость, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате наезда ребенок получил тупую травму нижней части трети голени, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью.

Сама автоледи на суде полностью признала свою вину, ей назначили 1 год ограничения свободы.