30 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
пешеходный переход (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске к году ограничения свободы приговорили автоледи, которая сбила ребенка на "пешеходнике"

В Челябинске осудили женщину, которая в мае прошлого года на пешеходном переходе сбила ребенка.

На своей третьей "Мазде" она ехала по улице Дарвина и у дома №25, видя, что рядом идущая машина остановилась перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, не снизила скорость, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате наезда ребенок получил тупую травму нижней части трети голени, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью.

Сама автоледи на суде полностью признала свою вину, ей назначили 1 год ограничения свободы.

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В Челябинске к году ограничения свободы приговорили автоледи, которая сбила ребенка на "пешеходнике"

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Теги: Мазда, Дарвина, Гайдара, Короленко, Советский район, Челябинск, ребенок, наезд, травма



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