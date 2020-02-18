30 Августа 2020
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Общество Тюменская область
коммуналка, общежитие (2018) | Фото: hntr.ru

Жители тюменских коммуналок получат свободные комнаты в рассрочку

Жители Тюмени, проживающие в коммунальных квартирах, могут приобрести освободившиеся комнаты в собственное пользование. Рыночная стоимость жилищного помещения будет определяться независимым оценщиком, и может быть оплачена как разовым взносом, так и в рассрочку на пять лет с первоначальным взносом в 30%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени, ранее было необходимо внести всю необходимую для покупки жилья сумму разом, однако, в связи с малодоступностью такого метода, администрацией города были внесены изменения в действующий административный регламент, утвержденный постановлением администрации Тюмени №134-пк от 06.07.2015, 10 февраля 2020 г.

Если же жители коммуналки признаны малоимущими и нуждающимися в жилищный помещениях или могут быть признаны таковыми, то освободившуюся комнату, находящуюся в муниципальной собственности, жители могут получить по договору социального найма.

За более подробной информацией об условиях получения муниципальной услуги можно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Тюмени по многоканальному телефону 8 (3452) 39-62-42.

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Жители тюменских коммуналок получат свободные комнаты в рассрочку

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Теги: Коммуналка, комната, покупка, жилищное помещение



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