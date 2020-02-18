Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство.

Как сообщает пресс-служба Минюста РФ, решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года оставлено в силе. Россия оспорит решение в Верховном суде Нидерландов.

Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов.

Однако Россия отказалась исполнять решение Гааги, заявив, что оно является политическим. Кроме того, по мнению РФ, Гаагский арбитраж "не обеспечил объективное и беспристрастное рассмотрение дела ЮКОСа". При этом российская сторона отмечала, что дело вообще не в юрисдикции Гааги.