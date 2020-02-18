Суд не стал закрывать цинковый завод в Нижнем Тагиле из-за найденных нарушений

Сегодня, 18 февраля, в Тагилстроевском районном суде состоялось очередное заседание по иску Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО "ГСД-Р", которое добывает вельц-оксид цинка из отходов металлургического производства.

Напомним, иск был зарегистрирован в суде 15 октября прошлого года. Надзорное ведомство требовало приостановить деятельность предприятия до получения необходимых разрешительных документов.

Прокуроры объясняли это тем, что на производстве в ходе проверки обнаружилась масса нарушений. Однако на самом ООО заявляли, что проверяющие не проводили анализ готовой продукции и замеры выбросов.

Сегодня состоялось заседание, на котором Тагилстроевский суд решил судьбу предприятия. Как сообщили Накануне.RU в суде, по делу было вынесено следующее решение: в удовлетворении иска отказать. Таким образом, цинковый завод продолжит свою работу.