30 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

"Из отходов многоэтажки строить можно": жители "изумрудного поселка" требуют референдум о полигоне

На карте Свердловской области зреет новая точка социального напряжения. На фоне неудачной попытки построить мусорный полигон у жилых домов в поселке Шабры и протестов в Красноуфимске, "закипеть" может и поселок Малышева, где находится единственное в России месторождение изумрудов - Мариинский прииск (контролируется "Ростехом"). Всего в 750 м от жилых домов хотят возвести не только мусоросортировочный завод, но и полигон. Однако, жители поселка не согласны с колоссальными объемами мусора, который будут к ним везти, и требуют провести референдум. Как стало известно Накануне.RU, многих не устраивает тот факт, что к ним в поселок мусор будут везти из других населенных пунктов.

По словам местного жителя Михаила, территория, с которой планируют свозить мусор в Малышева, схожа по масштабам с половиной площади государства Кипр.

"В случае строительства полигона 450 тыс. т мусора в год свезут в наш поселок. Из Сухого Лога, Богдановича, Белоярского, Асбеста, Дуброво. То есть, если посчитать территорию, с которой к нам хотят свозить мусор, то это половина Кипра. Если выражаться образно, то горы мусора будут величиной с пятиэтажки. Десятки таких многоэтажек могут появиться из мусора", - предполагает мужчина.

О том, что в поселке планируется строительство полигона, жители узнали еще в конце прошлого года. И тут же перешли в "народную оборону", организовав инициативную группу из 12 активистов.

14 февраля жители узнали о том, что проект полигона уже есть и даже проведен кадастр. Они собрали более трех тысяч подписей против своза отходов. И даже провели собрание в местном ДК. Дворец культуры не вместил всех желающих. Но никто из чиновников не приехал. Приглашения были отправлены и в региональное министерство, и губернатору.

Сейчас все документы о референдуме отнесли в избирательную комиссию. В течение 15 дней в органе должны принять какое-либо решение.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума в пос. Малышева(2020)|Фото: Житель поселка Малышева

В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума, оказавшемся в распоряжении Накануне.RU, вопрос звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы на территории Малышевского городского округа проводилась деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации твердых бытовых отходов, только в том объеме, который производится жителями, организациями и предприятиями, расположенными на территории Малышевского городского округа?".

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума в пос. Малышева(2020)|Фото: Житель поселка Малышева

Напомним, согласно проекту схемы размещения твердых коммунальных отходов, опубликованному на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в поселке Малышева до 2025 года планируется построить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т в год. Актуализированная схема размещения твердых коммунальных отходов предполагает, что после этого на территорию поселка будут направляться мусоровозы из Богдановича, Сухого Лога, Асбеста и Рефтинского, а также поселка Белоярский, который, помимо своих отходов, будет доставлять на территорию мусор с закрытой территории поселка Уральский и из Верхнего Дуброво.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.

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"Из отходов многоэтажки строить можно": жители "изумрудного поселка" требуют референдум о полигоне

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Теги: мусорный полигон, референдум, поселок Малышево



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