В Нижневартовске названы страны бывшего СССР, откуда в город хотят переехать соотечественники

В Нижневартовске сотрудники администрации, Центра занятости населения, УМВД, местных национальных общественных организаций провели первую в этом году встречу в рамках консультационного пункта адаптации и интеграции мигрантов на базе Центра национальных культур, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Мигранты могут обратиться в пункт за консультацией как самостоятельно, так и через национальные организации, работающие в городе. Темой первой в этом году встречи стало трудоустройство иностранных граждан и изменений в сфере законодательства, касающихся трудоустройства мигрантов. По мнению специалистов, социальная адаптация и правовая грамотность должны стать неоспоримым приоритетом в работе с приезжими. В этом большую поддержку оказывает работа консультационного пункта.

Специалисты Центра занятости населения напомнили, что всю актуальную информацию о вакансиях иностранные граждане могут найти на официальном сайте ведомства, либо обратившись лично в центр. Представители Центра занятости отметили, что в 2019 г. к ним обратились 43 иностранных гражданина, из них 40 трудоустроено.

В базе данных сейчас размещено 20 вакансий для граждан стран СНГ (механик, продавец, электрогазосварщик и другие). До 2025 г. продлена программа по содействию добровольному переселению в Югру соотечественников, проживающих за рубежом. Чаще всего на постоянное местожительство в Нижневартовск желают переехать граждане из республик Беларусь, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан.