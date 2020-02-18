В ЛНР ожесточенный бой, Зеленский созвал срочное заседание

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
миномет, армия, ВСУ (2015) | Фото:

В ЛНР ожесточенный бой, Зеленский созвал срочное заседание

Утром в районе Золотого, на линии разграничения в Донбассе, где осенью состоялось разведение войск, произошел бой. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.
Читайте также:

В Народной милиции ЛНР сообщили, что около 6 часов утра украинская диверсионная группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении н.п. Голубовское, но подорвалась на минном поле. Не менее двух боевиков погибло и трех ранено. И с целью эвакуации раненых ВСУ начали артобстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого, причинив немалые разрушения.

Также силы ПВО ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по населенным пунктам, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Как сообщает Infox, ВСУ задействовали артиллерию калибром до 152 мм включительно и выпустили в общей сложности около пятидесяти снарядов.

Украинский телеграм-канал "Дежурный ООС" сообщает, что погибло четверо и ранено трое, силы ЛНР "взяли уже два опорника", а "командование словно языки в *** засунуло!".

Зеленский сразу же обвинил "оккупантов" в "циничной провокации". А украинский штаб - "вооруженные формирования Российской Федерации".

Зеленский заявил, что это "попытка сорвать мирный процесс в Донбассе", который при нем будто бы начал продвигаться. Киев же привержен курсу на завершение войны, но полон решимости дать отпор, подчеркнул он.

В соцсетях пишут, что таких ожесточенных боев в Донбассе не было давно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЛНР ожесточенный бой, Зеленский созвал срочное заседание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети