В ЛНР ожесточенный бой, Зеленский созвал срочное заседание

Утром в районе Золотого, на линии разграничения в Донбассе, где осенью состоялось разведение войск, произошел бой. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что около 6 часов утра украинская диверсионная группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении н.п. Голубовское, но подорвалась на минном поле. Не менее двух боевиков погибло и трех ранено. И с целью эвакуации раненых ВСУ начали артобстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого, причинив немалые разрушения.

Также силы ПВО ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по населенным пунктам, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Как сообщает Infox, ВСУ задействовали артиллерию калибром до 152 мм включительно и выпустили в общей сложности около пятидесяти снарядов.

Украинский телеграм-канал "Дежурный ООС" сообщает, что погибло четверо и ранено трое, силы ЛНР "взяли уже два опорника", а "командование словно языки в *** засунуло!".

Зеленский сразу же обвинил "оккупантов" в "циничной провокации". А украинский штаб - "вооруженные формирования Российской Федерации".

Зеленский заявил, что это "попытка сорвать мирный процесс в Донбассе", который при нем будто бы начал продвигаться. Киев же привержен курсу на завершение войны, но полон решимости дать отпор, подчеркнул он.

В соцсетях пишут, что таких ожесточенных боев в Донбассе не было давно.