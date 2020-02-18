В пермской гордуме "ответственным за общение со СМИ" может стать тележурналист

Место начальника управления общественных отношений Пермской гордумы после перехода Станислава Шубина в команду врио губернатора края Дмитрия Махонина, в качестве советника, может занять тележурналист из ГТРК "Пермь" Михаил Стародуб, сообщает "Ъ".

По данным источников издания, он уже прошел согласование в краевом правительстве и собеседование с председателем гордумы Перми Юрием Уткиным.

На новую работу Стародуб сможет выйти после увольнения с прежнего места. Добавим, что журналист заявил, что говорить о переходе пока преждевременно.