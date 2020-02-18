Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкультуры Мазо

Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы на решение об экстрадиции бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо в Россию.

Как передает РИА Новости, запрос на экстрадицию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры из Вены вступил в силу.

15 октября суд принял решение экстрадировать Мазо на родину. При этом сообщалось, что суд также продолжает рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию.

Испанские власти утверждали, что он приобрел в 2017 году виллу в курортном городе Марбелья за 4 млн евро на похищенные в России деньги. Однако, по данным Австрии, недвижимость куплена в 2015 году, до обвинений Мазо в хищении средств.

Напомним, бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо является фигурантом дела о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.

Ранее в рамках "дела реставраторов" подследственные Пирумов, Мазо и Колесников избежали реальных сроков.