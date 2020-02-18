30 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Надым-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Поселения Надымского района объединят в муниципальный округ

Депутаты Надымского района предложили районной думе выступить в окружном парламенте с инициативой объединения всех надымских поселений в один муниципалитет на законодательном уровне. Жители поселений ничего от этого не потеряют, однако правовая деятельность на территориях значительно упростится.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципального образования Надымского района в ЯНАО, предложение прозвучало на внеочередном заседании Собрания депутатов города в этот понедельник, а уже сегодня его единогласно поддержали члены представительного органа Надымского района, в числе которого глава муниципального образования Леонид Дяченко, представитель губернатора ЯНАО в Надымском районе Дмитрий Кожухов и главы поселений, образованных в составе муниципального района.

Как отметила председатель Собрания депутатов муниципального образования Надыма Светлана Ипатова, часто возникает ситуация, когда жители не знают, к кому обратиться за помощью в том или ином вопросе, и ходят от главы района к главе районной администрации, дальше к главе поселения и так по замкнутому кругу.

"Единая структура муниципальной власти позволит исключить дублирование функций и упростит диалог власти с жителями", - заключает депутат муниципального образования.

Более того, помимо повышения уровня ответственности органов исполнительной власти за результаты собственной работы, станет прозрачнее и расходование бюджета, что позволит контролировать его и использовать более эффективно. Сами надымские жители не понесут каких-то потерь от изменений, поскольку все льготы положенные им, сохраняются в полном объеме.

Предложение об объединении поселений в один общий муниципалитет с одноуровневой системой управления стало возможным благодаря с Федеральным законом 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления". Осталось дождаться публичных слушаний, которые пройдут на территории всех поселений Надымского района. В случае, если предложение получит поддержку, инициативу о внесении соответствующего проекта закона направят в Законодательное собрание ЯНАО.

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Поселения Надымского района объединят в муниципальный округ

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Теги: Муниципальный округ, поселения, Надымский район



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