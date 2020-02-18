30 Августа 2020
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Выездная приёмная, школа № 40, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

"Это рекорд". К главе Нижневартовска и его замам во время работы выездной приёмной обратились десятки горожан

Жители сразу нескольких микрорайонов Нижневартовска смогли задать свои вопросы главе города и его заместителям во время выездной общественной приемной. Встреча состоялась в средней школе №40. Люди приходили не только со своими вопросами, но и предложениями, которые способствуют улучшению жизни города, сообщили Накануне.RU в мэрии

"Положительно оцениваю такие встречи, так как наша основная задача – работать с населением. Выбран достаточно удачный формат, когда житель города в одном месте может задать сразу все свои вопросы, высказать пожелания", - сказал депутат окружной думы Владислав Фоменко.

За три часа работы были приняты 64 человека. Чаще всего за консультацией обращались по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, а также социальной и молодежной политики.

"За первый час работы обратились 50 человек – это своеобразный рекорд, который подчеркивает востребованность встреч. 95% обратившихся сегодня остались удовлетворены полученными ответами. Остальные вопросы требуют более глубокой проработки", - сказал глава города Василий Тихонов.

Выездная приёмная, школа № 40, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

На выездные приёмы можно пригласить того специалиста мэрии, который в развёрнутом объёме даст ответ жителям.

"Можно быстрее решить проблему. Ведь это же очень хорошо, сказал спикер гордумы Максим Клец. – Вопросы, которые требуют длительного времени для их решения и дополнительных ресурсов, мы берём на свой контроль".

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"Это рекорд". К главе Нижневартовска и его замам во время работы выездной приёмной обратились десятки горожан

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Теги: Василий Тихонов, выездная приёмная, личный приём



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