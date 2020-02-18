Узурпация думы началась: в Екатеринбурге попытались лишить поста одного из самых заметных депутатов

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы рассмотрела вопрос о снятии с должности собственного председателя - одного из самых заметных депутатов Александра Колесникова.

Отметим, что комиссия сегодня собралась для рассмотрения итогов работы департамента архитектуры мэрии, но неожиданно в повестку был включен вопрос о том, чтобы снять с поста Колесникова.

В качестве причин были указаны "поступившие устные обращения депутатов". Сам Колесников заявил, что хотел бы услышать основания для готовящегося решения. Ответом ему было молчание коллег.

"Товарищ спикер, у меня к вам вопрос - у вас есть вопросы к комиссии?" - спросил самого Володина Колесников. На что тут сумбурно начал что-то перечислять, но суть претензий осталась не вполне ясна.

"Ни вопросов, ни претензий нет, Игорь Валерьевич [Володин] предлагает без оснований поставить вопрос на голосование", - заметил Колесников.

Но в итоге решение не прошло.

Напомним, 11 февраля спикер и вице-спикер гордумы Екатеринбурга получили право решающего голоса на заседаниях профильных комиссий. Соответствующие поправки внёс депутат Константин Киселев. Это сразу же вызвало опасения того, что теперь спикер Игорь Володин может смещать с должностей глав комиссий депутатов-оппонентов, и породило обвинения в адрес председателя в узурпации власти и диктаторских замашках. И подтверждение этому не заставило себя долго ждать.