В Прикамье депутата Краснокамской гордумы обвиняют в воспрепятствовании работе журналистов

Прокуратура Краснокамска провела проверку из-за недопуска журналистов местного телеканала на заседание комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Краснокамской городской думы. Информация об этом опубликована на сайте Пермской краевой организации "Союза журналистов России", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 21 января. Было направлено обращение в прокуратуру.

"В действиях председателя комитета, депутата гордумы Максима Мокрушина "формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 144 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Материалы проверки направлены в территориальный отдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в ответе прокуратуры на запрос исполняющего обязанности председателя СЖР Игоря Лобанова.

Председателю гордумы было внесено представление, ряд положений городского парламента прокуратура признала противоречащими федеральному закону "О СМИ".

По итогам встречи с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым представители Союза журналистов договорились о совместном мониторинге имеющихся положений об аккредитации и прочих регламентов местных органов власти, регулирующих их отношения с журналистами, на предмет их соответствия федеральному законодательству.