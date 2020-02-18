30 Августа 2020
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володин вячеслав викторович депутат государственной думы рф (2008) | Фото: Накануне.ru

"Какую бы чушь не порол судья, это его личное дело": Госдума отказалась рассмотреть слова о "преступном СССР"

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ) предложил создать межфракционную рабочую группу, которая бы занялась расследованием высказываний судьи Конституционного суда РФ Константина Ароновского, передает корреспондент Накануне.RU.

Арановский, напомним, в особом мнении к одному из решений КС РФ назвал спорным "правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил своему заму Александру Жукову рассмотреть вопрос и доложить о нем на совете Госдумы. А некоторые коллеги Новикова и вовсе считают, что Госдуме не стоит лезть в это дело. "Какую бы чушь не порол судья, это его личное дело. Пускай с ним Зорькин (глава Конституционного суда – прим. ред.) разбирается", - заметил депутат Сергей Иванов (ЛДПР). "А ведь Иванов прав", - ответил Володин, добавив: "У Зорькина сегодня день рождения, давайте его поздравим и не будем омрачать ему праздник".

Новиков же заметил, что Арановский, допустивший критические высказывания об СССР, "является обладателем нижайшей квалификации". "Он работает в органе, обязанном защищать Конституцию, а он занимается прямо противоположным", - подытожил депутат.

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"Какую бы чушь не порол судья, это его личное дело": Госдума отказалась рассмотреть слова о "преступном СССР"

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Теги: константин арановский, конституционный суд, госдума, комментарий



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