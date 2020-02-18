30 Августа 2020
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75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО
коллаж, Ельцин-центр, торговый центр, ТРЦ Ельцин, вывески (2017) | Фото: Накануне.RU

Депутаты не поддержали выделение денег на "детей войны" за счет приватизации "Ельцин-центра"

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области отказался поддержать закон КПРФ о "детях войны". Об этом сообщил депутат областного парламента Александр Ивачев.
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Как рассказал он на своей странице в соцсети, фракция предлагала в честь юбилея Великой Победы выделить единоразово 7,5 тысяч рублей каждому пенсионеру, который перенес лишения войны, будучи ребенком. Однако в результате законопроект был отклонен якобы из-за отсутствия денег.

"На комитете я озвучил и источник финансирования закона - приватизация казенного имущества, а именно продажа "Ельцин-центра". В итоге голосования один - "за", пять - "против", один - "воздержался", - сообщил Ивачев.

Он пообещал вновь поднять данный вопрос на заседании заксобрания, которое пройдет 26 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Александр Ивачев направил обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с предложением продать помещения находящегося в Екатеринбурге "Ельцин-центра".

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Депутаты не поддержали выделение денег на "детей войны" за счет приватизации "Ельцин-центра"

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Теги: Ельцин-центр, приватизация, дети войны, Екатеринбург



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