Депутаты не поддержали выделение денег на "детей войны" за счет приватизации "Ельцин-центра"

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области отказался поддержать закон КПРФ о "детях войны". Об этом сообщил депутат областного парламента Александр Ивачев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, фракция предлагала в честь юбилея Великой Победы выделить единоразово 7,5 тысяч рублей каждому пенсионеру, который перенес лишения войны, будучи ребенком. Однако в результате законопроект был отклонен якобы из-за отсутствия денег.

"На комитете я озвучил и источник финансирования закона - приватизация казенного имущества, а именно продажа "Ельцин-центра". В итоге голосования один - "за", пять - "против", один - "воздержался", - сообщил Ивачев.

Он пообещал вновь поднять данный вопрос на заседании заксобрания, которое пройдет 26 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Александр Ивачев направил обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с предложением продать помещения находящегося в Екатеринбурге "Ельцин-центра".