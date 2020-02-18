The Times: Запад уходит с мировой арены

Страны Запада, в том числе Великобритания, перестают играть главную роль на мировой арене. Об этом пишет британская The Times, комментируя прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По мнению издания, в этом году "незападность" и "небританскость" конференции бросались в глаза. Даже северокорейцам там были бы рады, если бы те решили приехать, как сказал председатель конференции Вольфганг Ишингер.

"Прежде Великобритания занимала центральное место на этой конференции. В этом году организаторы конференции были бы рады даже мальчику для битья из Великобритании", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что страны Запада разобщены и деморализованы. А главная западная идея о том, что политические свободы под эгидой диктатуры закона приносят процветание и эффективное управление, сталкивается с вызовом со стороны китайского руководства.