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Политика За рубежом
(2004) |

The Times: Запад уходит с мировой арены

Страны Запада, в том числе Великобритания, перестают играть главную роль на мировой арене. Об этом пишет британская The Times, комментируя прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По мнению издания, в этом году "незападность" и "небританскость" конференции бросались в глаза. Даже северокорейцам там были бы рады, если бы те решили приехать, как сказал председатель конференции Вольфганг Ишингер.

"Прежде Великобритания занимала центральное место на этой конференции. В этом году организаторы конференции были бы рады даже мальчику для битья из Великобритании", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что страны Запада разобщены и деморализованы. А главная западная идея о том, что политические свободы под эгидой диктатуры закона приносят процветание и эффективное управление, сталкивается с вызовом со стороны китайского руководства.

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The Times: Запад уходит с мировой арены

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Теги: Запад, Мюнхенская конференция по безопасности



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