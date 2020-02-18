Курганцы могут расплачиваться за проезд по "безналу" еще на трех маршрутах пассажирских автобусов

В Кургане еще на трех маршрутах пассажирских автобусов появилась функция безналичной оплаты проезда.

Как рассказали Накануне.RU в курганском отделении Сбербанка, это маршруты №75, 316 и 361.

Сейчас в Кургане пассажиры по "безналу" могут купить билет на проезд на 34 маршрутах в 300 единицах транспорта.

"Количество оплат по картам в транспорте в 2019 году выросло в 6 раз и превысило 400 тыс. операций в месяц, или более 13 тыс. в день", - отметили в Сбербанке.

Транспортный проект в Кургане Сбербанк планирует развивать и дальше.