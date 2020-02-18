Курганцы могут расплачиваться за проезд по "безналу" еще на трех маршрутах пассажирских автобусов
В Кургане еще на трех маршрутах пассажирских автобусов появилась функция безналичной оплаты проезда.
Как рассказали Накануне.RU в курганском отделении Сбербанка, это маршруты №75, 316 и 361.
Сейчас в Кургане пассажиры по "безналу" могут купить билет на проезд на 34 маршрутах в 300 единицах транспорта.
"Количество оплат по картам в транспорте в 2019 году выросло в 6 раз и превысило 400 тыс. операций в месяц, или более 13 тыс. в день", - отметили в Сбербанке.
Транспортный проект в Кургане Сбербанк планирует развивать и дальше.