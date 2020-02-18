30 Августа 2020
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Прохор Шаляпин Михаил Горбачев (2020) | Фото: instagram.com/shalyapin_official

"Добрый дедушка": певец Прохор Шаляпин разозлил пользователей комплиментами в адрес Горбачева

Выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин, известный, в основном, благодаря мезальянсам и появлениями в программах Андрея Малахова, рассказал как общался с первым и единственным президентом СССР.

В Instagram он опубликовал архивное фото, на котором обнимает Михаила Горбачева. На заднем фоне виден певец Дмитрий Колдун, поэтому можно предположить, что снимок сделан во времена "Фабрики звезд" (Колдун был коллегой Шаляпина по этому проекту).

Прохор оставил довольно наивную подпись под снимком: "Нашёл уникальное фото с последним президентом СССР - Михаилом Горбачёвым , с которым в своё время я провёл по меньшей мере 3 часа за интересными разговорами обо всем . Очень милый , мудрый , и добрый дедушка оказался!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Прохор Шаляпин Михаил Горбачев|Фото: instagram.com/shalyapin_official

Такое описание Горбачева вызвало негодование даже среди благостной и лояльной аудитории Прохора: "Милый и добрый" дедушка?! Да его пожизненно надо было посадить в тюрьму на хлеб и воду!!! Развалил такую ДЕРЖАВУ!!!", "Ой, Прохор! Берегитесь "волка в овечьей шкуре"!", "А зачем с эти чёртом фотографироваться?", "Прохор , политика не твой конёк...".

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"Добрый дедушка": певец Прохор Шаляпин разозлил пользователей комплиментами в адрес Горбачева

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Теги: прохор шаляпин, михаил горбачев, пользователи, критика



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