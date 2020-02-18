В Прикамье гособвиниитель на прениях озвучил меру наказания для депутата, которого судят за "покушение" на себя

Сегодня в Соликамском горсуде состоялись прения по делу депутата краевого заксобрания Ильи Кузьмина, которому вменяют "покушение" на самого себя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован.

Гособвинение предложило приговорить депутата к четырём годам колонии, сообщает "Ъ-Прикамье". Дата оглашения приговора пока неизвестна.