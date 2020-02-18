В Екатеринбурге после обращения к Путину снесли школу №41 и построят ее заново

В Екатеринбурге вместо старого здания средней общеобразовательной школы №41 построят новое. Об этом стало известно во время сегодняшнего приема граждан в уральском полпредстве.

Прием в режиме видеоконференцсвязи провел помощник главы государства - начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков. Ранее одна из жительниц Екатеринбурга обратилась к Владимиру Путину с просьбой об оказании содействия в реконструкции здания школы №41 в уральской столице.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков доложил, что принято решение о строительстве нового здания школы: был заключен муниципальный контракт на демонтаж здания 1949 года постройки и подготовку территории для строительства объекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, также был озвучен срок окончания работ и начало образовательного процесса - 1 сентября 2021 года. По итогам видеоприема губернатору Евгению Куйвашеву было поручено взять решение данного вопроса на особый контроль, а о результатах исполнения доложить президенту в установленные сроки.

"Демонтаж здания закончен в декабре 2019 года. Строительная площадка подготовлена и в марте будет проведен конкурс на строительство нового здания. Проект уже есть", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.