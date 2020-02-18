Основатель Chronopay, осужденный за взлом сайта "Аэрофлота", раскрыл сделку офицера ФСБ с ФБР

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, который в 2013 году был приговорен к 2,5 годам колонии за атаку на сайт "Аэрофлота", просит генпрокурора Игоря Краснова пересмотреть этот приговор. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на его обращение, составленное адвокатом Генрихом Падвой.

Напомним, Врублевского обвинили в том, что он через своего подчиненного Максима Пермякова заказал DDoS-атаку на платежную систему Assist братьям Артимовичам. Сама атака прошла с 15 по 24 июля 2010 года и вывела из строя сайт Assist. Как следствие, "Аэрофлот" в течение 9 дней не мог продавать билеты через интернет.

На основании материалов этого дела Врублевский был причислен США к главным киберпреступникам мира.

Защита Врублевского в обращении к генпрокурору заявляет, что дело было сфабриковано полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который передал все оперативные материалы по нему ФБР, рассчитывая получить 10 миллионов долларов. Но чекиста разоблачили и осудили за госизмену на 22 года.

Приговор Михайлову был вынесен в феврале 2019 года. Он являлся одним из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

Врублевский заявляет, что ранее сообщал в службу собственной безопасности ФСБ о том, что Михайлов работает на ФБР, но ему не поверили.

Напомним, управление собственной безопасности ФСБ расследовало дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в государственной измене. По данным оперативников, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Позднее в деле появился еще один сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев. Также по делу ранее был арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.