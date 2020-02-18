У Зеленского создают "платформу примирения" для имитации разрешения конфликта в Донбассе

На днях на Украине будет запущена "Национальная платформа примирения и единства". Об этом заявил в Facebook советник секретаря СНБО страны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо.

Напомним, Сивохо - бывший КВНщик из Донецка. Украинский президент Владимир Зеленский назначил его в конце ноября. После этого Сивохо не раз выступал с инициативами по Донбассу, но дальше благопожеланий дело не пошло. При этом он написал, что "меньше слов - больше дел". О каких делах идет речь пока непонятно. Не исключено, что он и сам этого не представляет. Единственное, что он отметил, - "мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

В начале февраля Сивохо резко раскритиковал решение Рады отклонить законопроект о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР.

"Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина... Они заработали право получать пенсию! Опомнитесь, слуги!" - написал он.