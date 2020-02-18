30 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
Процесс по уголовному делу Антона Бахаева и Михаила Смирнова в Челябинском суде (2020) | Фото: Накануне.RU

"Дубровский ничего не заподозрил?" В Челябинске начали судить экс-замминистра Бахаева

В Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального района, директора группы компаний "Элефант" Михаила Смирнова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве, Смирнов – в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение, после оглашения которого и Бахаев, и Смирнов заявили, что не признают обвинение в полном объеме.

Процесс по уголовному делу Антона Бахаева и Михаила Смирнова в Челябинском суде(2020)|Фото: Накануне.RU

Как считает следствие, в 2017 году Бахаев и Смирнов похитил из бюджета области более 33 млн руб., выделенные на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Именно у Бахаева, по версии следствия, возник умысел на хищение средств путем завышения сметы на подготовку форума. В один из неустановленных дней экс-чиновник предложил Смирнову совершить хищение денежных средств путем привлечения "Элефант" в качестве подрядчика и заключения договоров по завышенной стоимости. За это, как считает следствие, Бахаев предложил Смирнову передать ему взятку не менее 2,9 млн руб., и Смирнов согласился.

По версии следствия, согласно преступному плану, Бахаеву было необходимо провести выделение средств по завышенной стоимости работ, обеспечить заключение договоров с "Элефант", а потом распределить доход. Смирнов должен был составить сметы по стоимости, превышающей рыночную на 30 млн руб. А по мере поступления денег распределить их между собой и Бахаевым.

Как говорится в обвинительном заключении, Бахаев злоупотреблял доверием губернатора Бориса Дубровского, вице-губернатора Руслана Гаттарова и руководителя агентства международного сотрудничества региона Ольги Алейниковой, которые не знали о преступном умысле обвиняемого. Именно Бахаев, как считает следствие, дал Алейниковой указание заключить договоры с "Элефант". Смирнов подготовил сметы на проведение работ, стоимость которых была завышена на 33,5 млн. В дальнейшем общая смета была представлена для утверждения Дубровскому, который её утвердил.

На основании этого были выделены 130 млн руб. Алейникова издала приказы о закупке товаров и услуг. По результатам закупок контракты были заключены с подконтрольными Смирнову компаниями. В частности, на изготовление и монтаж залов, баннеров, покрытия пола, пресс-центра, организацию перевозок, проживания технического персонала, мест проживания участников. В целом контракты были заключены на общую сумму 101 млн руб.

Процесс по уголовному делу Антона Бахаева и Михаила Смирнова в Челябинском суде(2020)|Фото: Накануне.RU

Алейникова заключила договоры, выставила счета на оплату и подписала акты выполненных работ, на основании которых средства были перечислены.
Таким образом, считает следствие, было похищено 33,5 млн на организации форума. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в 2018 году Смирнов передал Бахаеву взятку в 2,9 млн руб. за заключение договоров по подготовке и проведению форума с ООО "Элефант-Формат" . В настоящий момент Бахаев и Смирнов находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, что Ольга Алейникова признала вину в совершении преступления. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Постановлением судьи уголовное дело прекращено, ей назначен судебный штраф в 20 тыс. руб.

Следующее заседание назначено на 18 марта.

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"Дубровский ничего не заподозрил?" В Челябинске начали судить экс-замминистра Бахаева

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Теги: Суд, Антон Бахаев, Михаил Смирнов



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