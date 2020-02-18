Экс-президентам России в Конституции могут дать неприкосновенность – Крашенинников

Рабочая группа по поправкам в Конституцию России предлагает дать неприкосновенность бывшим президентам РФ. Об этом на заседании группы рассказал ее сопредседатель, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Также он сообщил о предложении по ужесточению требований к кабинету министров: его членам могут запретить иметь счета в иностранных банках: "Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".