30 Августа 2020
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президент россии дмитрий медведев премьер владимир путин прогулка сочи кафе (2009) | Фото: www.kremlin.ru

Экс-президентам России в Конституции могут дать неприкосновенность – Крашенинников

Рабочая группа по поправкам в Конституцию России предлагает дать неприкосновенность бывшим президентам РФ. Об этом на заседании группы рассказал ее сопредседатель, депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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Также он сообщил о предложении по ужесточению требований к кабинету министров: его членам могут запретить иметь счета в иностранных банках: "Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".

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Экс-президентам России в Конституции могут дать неприкосновенность – Крашенинников

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Теги: экс-президент россии, неприкосновенность, павел крашенинников, поправки в конституцию, счет в иностранном банке, кабинет министров



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